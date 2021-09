Peter Vandenbempt: "Hans Vanaken was de ontdekking van de avond"

Het publiek heeft er zeker van genoten. Het was bijna 2 jaar geleden dat ze nog eens mochten komen kijken naar de Rode Duivels. Het waren er een beetje weinig, een goeie 20.000. Dat zijn we niet meer gewend, maar goed, de mensen moeten toch nog een beetje hun weg vinden.



De Belgen hebben in elk geval wel reclame gemaakt voor zichzelf en hebben zich weer verzoend met het publiek, voor zover dat nodig was. Ze hebben echt een goeie wedstrijd gespeeld.



Het begin was moeilijk. De Tsjechen kwamen met de borst vooruit en wilden de Belgen onder druk zetten. Alleen deden ze dat wel heel erg slecht. Ze gaven heel veel ruimte weg en in die ruimte hebben de Belgen prima gevoetbald.



De Belgen hebben reclame gemaakt voor zichzelf en hebben echt een goeie wedstrijd gespeeld. Peter Vandenbempt

Ze hebben heel mooie doelpunten gemaakt en ze hebben eigenlijk de hele 1e helft perfect gespeeld tegen de ploeg die het in het voorjaar België toch nog heel erg moeilijk gemaakt had in Praag. De topschutter van Tsjechië was er natuurlijk niet bij, dat scheelt een slok op de borrel.



Alles bij elkaar was het een prima prestatie. We zien dat als de Belgen wat meer ruimte krijgen - volgens mij waren ze een beetje bang voor Lukaku - dan kunnen ze natuurlijk wel doelpunten maken.



Het moeilijke begin werd meteen gecounterd. Op een pijlsnelle tegenaanval werd het meteen 1-0 en dan gaat het lopen voor de Belgen. Dan kunnen ze dit soort wedstrijden naar hun hand zetten, dat weten we.

"Eerbetoon aan Romelu Lukaku"

Het was een uitstekend, perfect en welverdiend erebetoon aan Romelu Lukaku, die zijn 100e interland speelde. Hij heeft er met volle teugen van genoten. Iedereen weet dat de band met het publiek een beetje moeilijk is geweest, al heeft hij dat zelf wel altijd een beetje overdreven.



In zijn beginjaren was het zeker zo dat hij vaak de kop van Jut was. Dat is toch al vele jaren geleden, maar hij bleef daar altijd een beetje op terugkomen. Na gisteren is er geen enkele reden meer voor om dat nog te zeggen.



Lukaku zette het feest zelf in met een doelpunt en later ook nog een heel knappe assist. Elke keer opnieuw moeten we zijn cijfers toch even op de voorgrond halen: 50 doelpunten bijvoorbeeld in zijn laatste 50 interlands. Dat is fantastisch.

"Vanaken was de ontdekking van de avond"

Er waren er nog anderen die veelbelovend waren. Hazard lijkt op weg om opnieuw de oude te worden. Op de persconferentie in Estland zei hij dat hij het nog helemaal in zich had om weer het niveau te halen van het WK 2018. Hij zet stappen om dat te doen.



De ontdekking van de avond was wat mij betreft Hans Vanaken, op een positie wat hoger op het veld, toch anders dan wat hij gewend is. Maar er was veel ruimte om daar te voetballen en als je Vanaken ruimte geeft tussen de linies is hij natuurlijk een heel goeie voetballer.



Na gisteren zou je kunnen zeggen dat Hans Vanaken nu echt een volwaardige Rode Duivel is. Peter Vandenbempt

Het was echt de Hans Vanaken van bij Club Brugge. Productief ook, met twee assists. Hij heeft nog maar 13 interlands gespeeld, met daarin 3 doelpunten en 4 assists. Dat zijn heel mooie cijfers.



Het was voor hem toch een beetje revanche op die voorbije 2 wedstrijden. Op het EK heeft hij ook vooral in de tribunes gezeten, maar na gisteren zou je kunnen zeggen dat Hans Vanaken nu echt een volwaardige Rode Duivel is.

"Courtois heeft weer eens zijn wereldklasse getoond"

Qatar kan ons eigenlijk niet meer ontsnappen, al kon je dat eigenlijk al bij het begin van de kwalificatiecampagne zeggen. De Belgen managen kwalificaties veel beter dan andere van hun gerenommeerde concurrenten. Ze geven niets weg, het is bijna altijd een perfect parcours.



De Rode Duivels hebben al 6 jaar geen voorrondematch meer verloren, dat is toch een eeuwigheid. Dat was toen tegen Wales, in de aanloop naar het EK 2016. De Belgen doen dat prima, plichtsbewust. Ze zijn bij de les en scherp.



Alleen, de kleine smet op de prestatie gisteren - en blijkbaar dacht de bondscoach daar zelf ook zo over - was dat het eerste kwartier na de rust helemaal niet goed was. Het was opvallend hoe de Belgen helemaal niet thuis gaven.



Het is niet onlogisch dat je af en toe wat gas terugneemt, maar zelfs tegen de Tsjechen zonder hun beste spits blijft het dan moeilijk om de controle te behouden. Die waren de Belgen eigenlijk helemaal kwijt.



Enkelen hebben slim een gele kaart gepakt, waardoor ze niet hoeven mee te reizen voor de match tegen Wit-Rusland. Peter Vandenbempt