België moet het zonder Courtois, Vertonghen en Lukaku doen tegen Wit-Rusland

"We spelen drie duels in zeven dagen dus moeten zien dat iedereen fit en fris blijft." Meunier is nog niet wedstrijdfit na een besmetting met het coronavirus. Ook Thibaut Courtois, die wat last heeft aan zijn achillespees, laat het duel schieten. Zij keren allemaal naar hun club.

Courtois: "Misschien mijn joker inzetten voor Wit-Rusland"

Thibaut Courtois had op de persconferentie al laten uitschijnen dat hij zou ontbreken tegen Wit-Rusland. "Of ik meega naar Rusland? Dat moeten we nog met de coach bespreken", zei Courtois.

"Ik heb altijd zin om voor de Duivels te spelen, maar het is natuurlijk een verre verplaatsing en daarna zijn er ook belangrijke wedstrijden met Real Madrid."

"Misschien mag ik na mijn wedstrijd van vanavond een joker inzetten. Het is ook een mooie kans voor een andere doelman om te spelen." Dat zou dan een kans zijn voor Koen Casteels, Matz Sels of Thomas Kaminski, want Simon Mignolet is in Brugge gebleven.



Courtois was met belangrijke saves heel belangrijk voor de Rode Duivels tegen Tsjechië. "Het is altijd leuk om belangrijk te zijn voor de ploeg. We moesten een goede match neerzetten tegen een sterke tegenstander en dat hebben we gedaan. Dit is een belangrijke overwinning."