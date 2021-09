Lukaku scoort in zijn 100e interland, Courtois blinkt uit met prachtsaves

90+3'

tweede helft, minuut 93. Einde. De Rode Duivels zetten een belangrijke stap richting het WK in Qatar. Na de winst in en tegen Estland pakken ze voor eigen volk ook de volle buit tegen Tsjechië. Lukaku, Hazard en Saelemaekers zorgden voor een 3-0-zege. Ook Courtois had zijn aandeel in de winst met enkele straffe reddingen. .