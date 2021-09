Hattrick Gareth Bale schenkt Wales op de valreep de zege bij Wit-Rusland

Bale verlost Wales in de extra tijd

De wedstrijd kon niet veel beter beginnen voor Wales. Bale mocht al na 7 minuten een strafschop verzilveren: 0-1. Maar nog voor de rust liep het helemaal fout voor de bezoekers.

In enkele minuten tijd stond het 2-1: Lisakovitsj zette ook een penalty om en Sadko profiteerde van geblunder in de defensie van Wales. Met het schaamrood op de wangen trok Wales de kleedkamer in bij de rust.

Wales kon zich geen puntenverlies veroorloven en drukte na de pauze de thuisploeg weg. Bale maakte gelijk met zijn tweede strafschop van de namiddag en daarna was het lang wachten op de verlossing.

In de extra tijd stond Bale op als redder. Zijn laag schot werd door de keeper van Wit-Rusland op zijn zachtst gezegd niet goed behandeld en de bal hobbelde in doel voor de 2-3. Zo blijft Wales in de running voor kwalificatie voor het WK.

"Dit is een heel belangrijke zege", sprak Bale na afloop. "In zo'n campagne is elke match belangrijk en de moeilijkste wedstrijden zijn die waarvan iedereen verwacht dat je ze zult winnen. Alles zat tegen voor ons, maar gelukkig pakken we 3 punten en kunnen we hier zo snel mogelijk weg."