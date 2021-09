Roberto Martinez: "Ik ben erg onder de indruk van Hans Vanaken"

"Het was vandaag heel belangrijk om de drie punten te pakken", reageerde bondscoach Roberto Martinez. "De Tsjechen stelden ons in Praag (1-1 in maart, red.) voor de nodige problemen en zorgden toen dat we niet in ons spel kwamen."

"Maar vandaag scoorden we twee wat ik zou noemen typische goals voor de Rode Duivels, vanuit balbezit. Het was een heel belangrijke zege, al stemden de eerste vijftien minuten van de tweede helft me minder tevreden."

Martinez had andermaal lof voor Romelu Lukaku, die zijn 100e interland kleur gaf met een snel doelpunt. "Wat kan ik nog van Romelu zeggen? Hij blijft maar scoren. Hij maakt me heel trots. Ik ken hem al van toen hij nog een jonge gast was (bij Everton, red.). Ik ben ontzettend blij voor hem."