Greg Van Avermaet: "Eens kijken welke koers ze nog organiseren op de WK-dag"

"Ik ben niet vaak geblesseerd geweest in carrière, de laatste tijd heb ik wel wat met mijn gezondheid gesukkeld. Dat heb je niet in de hand. De laatste dagen begon ik wel beter te koersen, onvoldoende om aan de start te staan helaas."

Van Avermaet is een nuchtere coureur. "Ik hoopte er stiekem nog op, maar voelde het nieuws zelf ook aankomen. Met mijn normale niveau was ik een de van de eersten op het selectieblad."

"Het is toch een enorme ontgoocheling. 14 jaar ben ik erbij en net nu, in eigen land, maak ik geen deel uit van de selectie. Leuk nieuws is dat niet", geeft hij toe.

Het is toch een enorme ontgoocheling. 14 jaar ben ik erbij en net nu, in eigen land en op een parcours dat me ligt, maak ik geen deel uit van de selectie.

"Toch wat met slecht gevoel kijken"

Greg Van Avermaet beschikt over tonnen koerservaring. "Ik heb al WK's gereden op omlopen die me minder goed liggen. Denk maar aan Innsbruck. Daarom had ik nu zo uitgekeken naar dit WK: de eerste keer in eigen land, op een parcours dat me ligt", zucht de olympische kampioen van 2016.



"De 8 renners die er wel bij zijn, verdienen hun selectie", is Van Avermaet eerlijk. "Helaas heeft de bondscoach 2 anciens zoals ik en Philippe (Gilbert, red) moeten ontgoochelen."



"Ik heb me voorgenomen om de knop zo snel mogelijk om te draaien en een goede Parijs-Roubaix te rijden. Daar wil ik mijn niveau weer halen, want als ik in orde ben, finish ik normaal gezien altijd in de top 5 of de top 10 van een grote koers."



Tot slot, wat doet Greg Van Avermaet op zondag 26 september, de grote WK-dag? "Ik ga eens kijken of er elders geen wedstrijd op het programma staat", lacht hij. "Anders ga ik toch wat met een slecht gevoel voor de buis zitten."