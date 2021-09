WK-selectie: wel Evenepoel, Teuns en Campenaerts, geen Van Avermaet of Wellens

Dat betekent dat twee WK-getrouwen er niet bij zijn: Philippe Gilbert nam al aan 15 WK's deel, Greg Van Avermaet aan 14. Die laatste was er sinds hij bij de profs rijdt altijd bij. Ook Tim Wellens is, misschien ietwat verrassend, niet geselecteerd.

Voor de rest heeft de bondscoach gekozen voor werkpaard Tim Declercq, aangevuld met jongens die in hun eigen team doorgaans voor eigen rekening mogen rijden, maar die nu ook in dienst van Van Aert zullen treden: Tiesj Benoot, Dylan Teuns, Jasper Stuyven, Victor Campenaerts en Yves Lampaert.

Wie net als Van Aert dubbelt, is Remco Evenepoel, die deze week ook al in actie komt op de tijd- en wegrit op het EK. Evenepoel kwakkelde de voorbije week een beetje met de gezondheid, maar de bondscoach maakt zich sterk dat hij straks weer helemaal topfit zal zijn. Is hij de gedroomde bliksemafleider voor Van Aert?

Wout van Aert probeert over 2 weken ietsje beter te doen dan zijn 2 zilveren medailles op het WK in Imola. Ook nu is hij weer voor zowel de tijd- als de wegrit geselecteerd en ook nu behoort hij voor beide onderdelen weer tot de topfavorieten.

Andere categorieën: tandem Kopecky/D'hoore en Nys bij de beloften

Ook bij de vrouwen heeft België met Lotte Kopecky een kanshebber. Afgelopen zondag etaleerde ze in de vrouweneditie van de Vuelta nog haar sterke vorm. Met de snelle Jolien D'hoore heeft België nog een extra troefkaart achter de hand. D'hoore is aan haar laatste weken als prof bezig.

Het duo krijgt de hulp van het kwartet Shari Bossuyt, Kim De Baat, Valerie Demey en Jesse Vandenbulcke. Julie Van de Velde en een nog aan te wijzen renster nemen de tijdrit voor hun rekening.

Verder valt ook de selectie de bij de beloften op, waar Thibau Nys een van de 5 geselecteerden is. Met zijn 18 jaar is Nys veruit de jongste in de Belgische selectie. Arnaud De Lie en Florian Vermeersch zijn in principe de kopmannen. In de winter werd Nys nog geweerd voor de WK-selectie in het veld, maar na zijn sterke prestaties van de voorbije weken kon bondscoach Vanthourenhout niet meer om hem heen.

Bij de junioren is het vooral uitkijken naar Cian Uijtdebroeks, die in bijna elke koers in zijn leeftijdscategorie grote indruk maakt. Uijtdebroeks rijdt de tijdrit én de wegrit.