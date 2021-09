De WK-selectie van José De Cauwer: met Campenaerts en Evenepoel

De Belgische WK-ploeg van José De Cauwer:

De tactiek: met z'n allen voor Van Aert

"Wout van Aert steekt er met kop en schouders bovenuit. De andere renners zullen altijd moeten controleren voor hem", vindt José De Cauwer.

"Van Aert is onze grootste troef, die kaart moet je vol spelen. De kans dat je met hem wint, is vele malen groter dan met Stuyven of Evenepoel."

Campenaerts is een kleine verrassing in de selectie van De Cauwer. "Hij heeft me aangenaam verrast met zijn carrièreswitch van tijdrijder naar klassiek renner", legt de voormalige bondscoach uit. "In de Benelux Tour heb ik hem zelfs zien wegrijden van Benoot, Stuyven en Wellens."



Stuurt De Cauwer hem op pad? "Neen, wij moeten niks anders doen op het WK dan controleren om Wout van Aert in stelling te brengen", vindt hij.