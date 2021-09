Joachim Gérard past voor de US Open en blijft ter observatie in het ziekenhuis

Het was even schrikken toen woensdag het nieuws binnenkwam dat Joachim Gérard met spoed was overgebracht naar het ziekenhuis in Tokio.



De rolstoeltennisser werd "plots en totaal onverwacht onwel" tijdens een afscheidsmoment van enkele Belgische atleten in het paralympisch dorp. De eerste onderzoeken wezen meteen op een cardiologisch probleem.



Gérard zou normaal rechtstreeks van Tokio naar New York vliegen om er zich voor te bereiden op de US Open die komende donderdag van start gaat. Vanzelfsprekend gaat die planning nu dus niet meer door.



Tijdens het paralympisch tennistoernooi werd Gérard (ITF-3) in de 3e ronde van het enkelspel uitgeschakeld door de Spanjaard Daniel Caverzaschi (ITF 14). Ook in het dubbelspel met Jef Vandorpe was de 3e ronde het eindstation voor onze landgenoot.