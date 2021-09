Zinho Vanheusden: "Mijn doel is om met de Rode Duivels naar het WK te gaan"

Zinho Vanheusden keerde deze zomer na een intermezzo van 2,5 jaar bij Standard terug naar Inter. De Italiaanse kampioen heeft de 22-jarige Belg dit seizoen gestald bij Genoa, waar hij voor het eerst kan proeven van de Serie A.



"Daar ben ik heel blij mee. Na mijn drie knieblessures is dit een beloning. Het loopt voorlopig goed, ook al hebben we in onze eerste twee matchen al wat pech gehad (0 op 6, red). Ik ben toch tevreden over het seizoensbegin", vertelt Vanheusden.



"We hebben een goeie ploeg en we kunnen een goed seizoen draaien. Het is een ander soort voetbal dan bij Standard. Bij Genoa spelen we net als bij de Rode Duivels in een driemansdefensie. Ik denk dat dat positief is voor mij. Op training bij Genoa werken we daar superhard aan. Zo leer ik veel bij."