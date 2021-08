Toby Alderweireld: "Niveau in Qatar is veel beter dan ik verwacht had"

Dat het warm is in Qatar, was geen verrassing voor Toby Alderweireld. Het niveau was dat wel, in de positieve zin. "Het ligt veel hoger dan ik verwacht had. Het is natuurlijk geen Premier League, maar het niveau is wel beter dan ik dacht", vertelt Alderweireld. "Ik had ook wel wat vooroordelen, maar toen de kans zich voordeed, heb ik wat opzoekwerk gedaan en wat mensen gebeld. Qatar zit niet stil. Er wordt veel geïnvesteerd, ook in de jeugd, en er zijn heel wat mensen met voetbalverstand naar daar getrokken. Ze zijn er heel serieus met voetbal bezig." Alderweireld vreest na zijn transfer naar Qatar niet voor zijn plek bij de Rode Duivels. "Ik weet wat er nodig is om mijn niveau te halen en te behouden. Ik zal altijd hard werken. Het is aan mij om te tonen dat ik mijn plaats verdien en het niveau nog aankan. Daar heb ik het volste vertrouwen in."

Op financieel vlak is nog geen enkele voetballer er slechter van geworden door in het Midden-Oosten te gaan spelen. "Ik kon moeilijk neen zeggen tegen deze transfer en daar is het financiële aspect zeker een onderdeel van. Daar ga ik niet over liegen", is Alderweireld eerlijk.



"Maar ook het familiale was heel belangrijk voor mij. In de Premier League was ik vaak 5 of 6 dagen van huis. Ik zag mijn kinderen bijna nooit, terwijl ik een echte familieman ben. Dat begon pijn te doen. Ik wil mijn kinderen zien opgroeien. Het gaat heel snel en ik wil dat niet missen."



"In Qatar moeten we veel minder reizen, dus ik ga ook veel vaker thuis zijn bij mijn familie. Op die manier kan ik ook het plezier in het voetbal behouden. Deze nieuwe ervaring en het feit dat ik meer thuis zal zijn, zullen me meer energie en plezier geven en dat had ik misschien wel nodig."