Sambi Lokonga: "Ik hoop op mijn eerste speelminuten bij de Rode Duivels"

Albert Sambi Lokonga viel bij het voorbije EK nog uit de boot, maar beleefde toch een mooie zomer met een transfer van Anderlecht naar Arsenal. "Ik voel me echt heel goed in Londen, de aanpassing is vlot verlopen. De resultaten blijven wel uit, ik hoop maar dat de fans blijven geloven in het team", vertelt hij.

"Of ik al een andere speler geworden ben? Dat denk ik niet. Ik ben nog steeds gewoon Albert. Misschien is mijn statuut wel veranderd nu ik voor een grote ploeg in een grote competitie speel. Het niveau ligt er natuurlijk een pak hoger dan in België en het is dan ook goed dat ik die stap gezet heb."

"Op mijn eerste training hier bij de Rode Duivels voelde ik voor het eerst het niveauverschil. Toen besefte ik dat ik nog veel te leren had. Op dat moment wist ik dat ik een transfer naar een grotere ploeg en competitie moest maken."