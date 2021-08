Vertonghen denkt nog niet aan stoppen: "Kan Rode Duivels nog veel bijbrengen"

Jan Vertonghen is net op tijd hersteld van een blessure om er weer bij te zijn bij de Rode Duivels. "Twee weken geleden had ik me geblesseerd en de verwachting was dat ik 3 à 4 weken out zou zijn. Ik was sneller terug, maar de Champions League-wedstrijd tegen PSV Champions League was toch een risico", zegt hij.

"Zondag heb ik ook 90 minuten gespeeld en dat heb ik goed verteerd. Op dit moment voel ik niks en we zullen het met de medische staf bekijken. Als ik me de komende dagen goed blijf voelen op training, hoop ik donderdag te spelen."



"Het is ook een belangrijk drieluik, met het oog op die WK-kwalificatie. 9 op 9 is zeker het doel, al zou 7 op 9 ook niet slecht zijn. België moet elke wedstrijd starten om te winnen, ook al zijn het op papier geen sexy tegenstanders."