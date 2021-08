Brugse reacties na "afgang": "Beter dan 1-0, signaal komt nu harder binnen"

Clement: "Vond niet dat iemand mocht ontsnappen"

Heeft de Club-trainer spijt van zijn keuzes bij de start van de wedstrijd? "Er waren heel veel twijfels over Ignace Van Der Brempt van buitenaf, maar hij was vandaag misschien wel onze beste speler."

Was KAA Gent dan zo goed of Brugge gewoon slecht? "Ik heb Hein (Vanhaezebrouck, red) de voorbije maanden vaak horen zeggen dat Gent niet efficiënt is, maar vandaag was elke kans een doelpunt bijna. Alles valt samen op één dag, laat ons hopen dat het bij één dag blijft en dat we er lessen uit trekken."

"We hebben heel vaak in onze eigen voet geschoten. We hebben heel veel dingen zelf verkeerd gedaan. Dat zullen we moeten rechtzetten de komende weken en maanden. Het waren heel veel individuele fouten die vandaag gebeurd zijn."

Trainer Philippe Clement wist niet goed wat te zeggen bij de rechtenhouder na de Gentse afstraffing. "Dit is een zware teleurstelling uiteraard. We hebben onwaarschijnlijke goals gepakt vandaag. Dingen die we de voorbije twee jaar zo goed als nooit gezien hebben."

Vormer: "Heb wel eens tegen betere "Gents" gespeeld"

"Je mag nooit met 6-1 verliezen. Het is zo, koppen bij mekaar nu en we komen sterkter terug. Snel vergeten die match!"

Waar lag het specifiek aan? "We hebben met z'n allen heel slecht verdedigd. Alles wat zij aanraakten, ging erin. Het is zo, we moeten rustig blijven, hard trainen en terukomen."

"Maar goed, we zijn drie puntjes kwijt. We moeten nu rustig blijven. 6-1 mag niet, maar dat is voetbal. Je kan niet alles winnen. Het komt wel weer goed met ons, hoor."

Club-aanvoerder Ruud Vormer was meteen na de wedstrijd niet mals. "Het is een afgang", opende de Nederlander. "6-1 verliezen van dit Gent... Ik heb wel eens tegen betere "Gents" gespeeld."

Mignolet: "We weten dat er iets moet veranderen"

Ook bij Simon Mignolet kwam de nederlaag hard aan. "Het is lang geleden dat ik dit heb meegemaakt. Ik denk dat we niet geweldig aan de wedstrijd begonnen, komen snel 3-0 achter en dan weet je dat het moeilijk wordt."

"We probeerden bij te sturen na de rust. Maar we kregen het deksel meteen op de neus. Dan wordt het nog 6-1, niet leuk uiteraard. Het is misschien beter om met 6-1 te verliezen dan met 1-0, want dan komt het signaal nog harder binnen in de kleedkamer. We weten dat we iets moeten veranderen na de internationale break."

Waar liep het mis? "Je kan veel zeggen natuurlijk, maar als je uit drie kansen meteen drie doelpunten binnen krijgt, dan is het moeilijk om bij te sturen. We wilden blijven vechten in de tweede helft. Het doelpunt viel niet voor ons, wel voor Gent. Dan is het voorbij."