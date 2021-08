Vertrek van Lionel Messi beïnvloedt ook de tegenstand: "Minder angst en meer lef"

Vorige week won Barcelona zijn seizoensopener tegen Real Sociedad (4-2), gisteren bleef het tegen Athletic steken op 1-1.

Barcelona-coach Ronald Koeman ontkent niet dat de geest van Lionel Messi nog rondloopt bij zijn team.

Maar ook de uitdagers van Barcelona beseffen dat de Argentijn niet meer schittert in La Liga. Volgens Koeman verschijnen zij daardoor met meer lef en geloof op het veld.

"Ik wil er eigenlijk niet over blijven praten", reageerde Koeman na het late gelijkspel in het Baskenland, "maar Messi is natuurlijk de beste speler ter wereld. Onze tegenstanders waren altijd angstiger en voorzichtiger toen Messi in de buurt was."

Maar ook Barcelona moet zich natuurlijk heruitvinden. "Als je de bal aan Messi geeft, dan verliest hij die normaal niet. Je voelt dat hij hier niet meer is, maar daar kunnen we nu niets meer aan veranderen."