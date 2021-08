Depay voorkomt nederlaag Barça in Bilbao met heerlijke debuutgoal

Bizar dat er na in zo'n dolle eerste helft geen goals vielen. Bilbao versmachtte Barça in de openingsfase, maar het waren de bezoekers die paradoxaal genoeg de grootste kansen kregen.

Martin Braithwaite, bijvoorbeeld. De spits van Barça knalde na uitstekend voorbereidend werk van Memphis Depay onbegrijpelijk over. Wat later zou de Deen opnieuw een ongelukkige rol spelen. In een duel maakte hij namelijk een (lichte) overtreding op zijn belager. Zuur voor Ronald Araújo, die met een fenomenale omhaal de bal in doel trapte... maar zijn goal afkgekeurd zag.



Pech dus voor Barcelona, dat op het halfuur ook nog eens Gerard Piqué zag uitvallen met een blessure. De zoveelste die zijn opwachting zal maken in de ziekenboeg van Nou Camp, waar ook al Sergio Agüero, Ousmane Dembélé, Ansu Fati en Philippe Coutinho rondhinken.

Oihan Sancet mikte overigens de grootste kans van Bilbao voor rust tegen de onderkant van de lat.