Wie is Mieke Gorissen? Laatbloeier, leerkracht, lezer én laaiend enthousiast

Leerlingen krijgen prioriteit op "uitlaatklep" lopen

Zo gezegd, zo gedaan. Begin april liep ze de marathon van Enschede en "boem-patat" plaatste ze zich (in 2u28'31") voor de Olympische Spelen. Aan een stage of verdere professionalisering in aanloop naar de olympische hoogmis toe, dacht ze geen milliseconde.

Brei. Lees. Loop. Herhaal.

Op Instagram is Mieke Gorissen te vinden onder de naam "knitreadrunrepeat". Vrij vertaald brei-lees-loop-herhaal. Het is dan ook niet verwonderlijk dat ze naast lopen nog twee favoriete bezigheden heeft: breien en lezen.

"Ik heb enkele sokken mee op naalden, voor mocht ik ze nodig hebben. Ik ben blijkbaar niet de enige olympiër die graag breit, want ik zag dat ook schoonspringer Tom Daley aan het breien was op de tribune."

"Ik lees ook heel graag boeken, vooral wetenschappelijke boeken en sciencefiction-fantasy. Nu ben ik het boek "There Are Places in The World Where Rules Are Less Important Than Kindness" aan het lezen. Dat zijn korte stukjes, gemakkelijk voor hier, waarin fysicus Carlo Rovelli zijn visie geeft op bepaalde zaken."

Deze dagen leren ons dat Gorissen leeft naar het credo van dat boek, want ze is de ontwapenende vriendelijkheid zelve.