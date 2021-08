Keniaans één-tweetje in bloedhete marathon, Gorissen snelt naar knappe 28e plek

Ook Hanne Verbruggen heeft haar olympisch debuut over de streep kunnen trekken. Ze komt als 49e met gebalde vuisten over de finish.

01 uur 33. Gorissen knalt naar 28e plaats! Verbruggen 49e. Plaats 28 voor Mieke Gorissen . Wat een knalprestatie. De 38-jarige leerkrachte heeft duidelijk haar huiswerk gemaakt voor deze Spelen. Ook Hanne Verbruggen heeft haar olympisch debuut over de streep kunnen trekken. Ze komt als 49e met gebalde vuisten over de finish. .

01:25

01 uur 25. Één-tweetje voor Kenia. Peres Jepchirchir wint de uitputtingsslag in Sapporo voor haar landgenote Kosgei. De Amerikaanse Seidel is de verrassende derde. Het is koffiedik kijken naar de aankomst van ons Belgisch duo. Mieke Gorissen wordt gesignaleerd op een 27e (!) plaats. Als ze dat over de streep kan trekken, mag ze zeer trots zijn. Ook Hanne Verbruggen (47e) blijft vechten op het verhitte asfalt. .