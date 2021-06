Mieke Gorissen op haar 38e naar Tokio: "Door examens geen tijd voor stage"

"De laagste was de olympische limiet. Ik heb dan maar daarvoor gekozen, hoewel ik eigenlijk gewoon kwam om te kijken hoe ver ik kan geraken tijdens een marathon. Blijkbaar kon ik nog sneller (ze liep 2u28'31"), dus ik was zeer tevreden."

Nog maar 3 jaar een trainer

Om haar voor te bereiden op die omstandigheden gaat Gorissen binnenkort trainen in het Bakala-instituut. "Daar hebben ze een kamer waar je het klimaat in Japan kunt nabootsen. Zo ben je toch een beetje voorbereid."

"In Tokio kan het rond de 40 graden worden, in Sapporo maar 25. Toch is de luchtvochtigheid ook daar erg hoog. Dat zal zeker een invloed hebben op de prestatie tijdens de marathon", zegt haar trainer.

Die progressie heeft haar dus tot in Tokio gebracht, al zal ze daar niet lang verblijven. De marathon wordt vanwege de hoge temperaturen in de Japanse hoofdstad immers in Sapporo gelopen.

"Ik zag haar goed lopen maar je zag dat er nog progressie mogelijk was", vertelt Simal. "Mieke en ik hebben dan samengezeten om een schema uit te werken dat voor haar haalbaar is. Vanaf dat moment ging het steeds beter."

"Ik liep tot 3 jaar geleden een paar keer per week hetzelfde parcours van 10 kilometer. Maar dankzij Gilbert (Simal) heb ik zowel de kwaliteit als de kwantiteit van die trainingen kunnen aanpassen." Door die professionelere aanpak maakte Gorissen plots veel progressie, iets wat haar trainer had voorspeld.

"Job als leerkracht is mijn uitlaatklep"

Voor de leerkracht fysica en wiskunde is dit allemaal erg nieuw. Met haar 38 zal ze een ‘oudje’ zijn op de Spelen. Gorissen is heel erg dankbaar dat ze dit nog mag meemaken.

"Dit is voor mij once in a lifetime. Ik had drie jaar geleden nooit durven dromen dat ik mijn land zou mogen vertegenwoordigen op de Olympische Spelen."

Over de vraag of ze na de Spelen nog professioneler zal gaan werken, hoeft ze niet lang na te denken: "Nee, ik heb al een job als leerkracht en die doe ik enorm graag. Voor mij moet het lopen een uitlaatklep blijven. Dan ben ik al heel erg tevreden."

Er is dan ook geen grote ambitie voor de olympische marathon op 7 augustus. "Het zal nog maar de derde marathon zijn die ik loop. Ik weet ook totaal niet wat ik moet verwachten. Zeker met het weer daar. Een richttijd heb ik ook niet echt in mijn hoofd zitten. Ik wil vooral genieten van de ervaring. We zien wel waar het schip strandt."