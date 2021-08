Hoe gaan onze marathonloopsters overmorgen om met de hitte? En wat zijn hun looprituelen?

Gedurende moeilijke momenten in de marathon, ratelt Hanne Verbruggen een deuntje af in haar hoofd. "In de marathon van Valencia, waar ik me gekwalificeerd heb voor deze Spelen, had ik het liedje "Vechter" van Regi & Camille in mijn hoofd. Dat zal ik nu opnieuw doen. Als ik het moeilijk heb, zing ik dat liedje in mijn hoofd. Niet luidop, want ik moet energie sparen", lacht Verbruggen.