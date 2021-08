Sprintsensatie Richardson mag missen Spelen doorspoelen op Memorial Van Damme

De 21-jarige Sha'Carri Richardson is een van de rijzende sterren in de atletiekwereld. In april snelde ze naar 10"72 op de 100 meter, de 6e snelste chrono ooit bij de vrouwen.



In Tokio wou ze Shelly-Ann Fraser-Pryce en Elaine Thompson het vuur aan de schenen leggen op de 100 meter. Maar door een positieve marihuanatest eind juni zag ze haar olympische droom uit elkaar spatten.



Richardson gaf aan dat ze marihuana had genomen om het verdriet van het overlijden van haar moeder te verwerken. "Ik ben ook maar een mens", reageerde ze toen.





Na een maand schorsing mag de Amerikaanse weer in competitie treden. Op de Memorial Van Damme (3 september) zal Richardson van de partij zijn op de 200 meter.