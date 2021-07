Jamaica snelt naar goud, zilver én brons op de 100 meter bij de vrouwen

De avondsessie in Tokio had veel geweld op de 100 meter in actie. In de halve finales bij de vrouwen was er meteen een verrassing van formaat want de Britse Asher-Smith kon zich niet plaatsen voor de finale. Haar landgenote Daryll Neita raakte wel bij de beste 8.

Maar zij zou in die finale later op de avond geen rol van betekenis spelen. Daar leek Ta Lou heel goed weg, maar Fraser-Pryce en Thompson-Herah haalde haar al snel bij. Thompson hield haar topsnelheid het langst aan en snelde zo in een nieuw olympisch record naar goud: 10"61. Fraser-Pryce pakte op haar 34e zilver (10"74) en Shericka Jackson snelde van achteruit nog naar het brons in 10"76.

Zo kregen we een volledig Jamaicaans feestje op het koninginnennummer. De mannen werkten nog maar hun reeksen af op de 100 meter en daar was het even de adem inhouden voor de Amerikaan Bromell. Hij werd pas 4e in zijn reeks met 10"05 maar werd als lucky loser toch nog opgevist voor de halve finales. Andre de Grasse liet de snelste tijd optekenen: 9"91.