Massale steun voor Saka na penaltymisser in EK-finale: "Hoe kan ik jullie bedanken?"

Bukayo Saka kreeg intussen zoveel briefjes, kaartjes,... dat hij er een hele muur mee kon vullen. Ook bedankte hij iedereen in een lange brief op zijn Twitterkanaal.

"Het was echt een eer om deel te kunnen uitmaken van het Engelse nationale elftal. Het betekende alles voor mij om dit team mee te helpen naar een finaleplek voor het eerst in 55 jaar en om mijn familie in het publiek te zien."

"Ik was bijzonder ontgoocheld toen ik die penalty miste op zo een cruciaal moment. Ik wilde echt deze trofee "naar huis brengen". Het deed me veel pijn, maar ik wil niet dat dit moment en de reacties nadien me breken."

"Diegenen die me een fijn berichtje sturen, wil ik enorm bedanken. Dat is waar voetbal ook om zou moeten gaan. Alle soorten mensen met verschillende achtergronden die zonder vooroordelen kunnen samenkomen."

"Er is absoluut geen plaats in het voetbal of in de maatschappij voor racisme of discriminatie. Zolang we de mensen blijven veroordelen die deze boodschap niet begrepen hebben, zullen we winnen."