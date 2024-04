Ex-laureaat Nairo Quintana verbijt de pijn en doet mee aan Giro: "Ik zal afzien"

Nairo Quintana trekt voor een derde keer naar de Giro. De 34-jarige Colombiaan van Movistar won in 2014 en was tweede in 2017. Na een zware val in de laatste rit van de Ronde van Catalonië stonden grote vraagtekens achter zijn deelname. "Ik zal enorm afzien, maar het is belangrijk om daar te zijn", legde Quintana uit.

Nairo Quintana liep bij zijn val eind maart een scheur op ter hoogte van zijn borstbeen en een verplaatsing van zijn sleutelbeen. Hij revalideert in zijn thuisland.



"Ik blijf zo lang mogelijk in Colombia en reis dan direct af naar de Giro", vertelde hij aan wielersite Ciclismo a Fondo. De Giro start op 4 mei in Turijn.



Zijn ambities zal hij moeten aanpassen: "Ik zal er meedoen als een renner tussen de andere renners. Ik zal afzien bij de beesten, maar het is belangrijk om daar te zijn."



Quintana won bij zijn eerste deelname in de Ronde van Italië in 2014 meteen 2 ritten, de roze én witte trui. In 2017 eindigde hij in de 100e editie als tweede achter de Nederlander Tom Dumoulin.



Van 2012 tot 2019 reed de Colombiaan al voor Movistar, waarna hij richting Arkéa-Samsic trok. In de Tour van 2022 eindigde hij zesde, maar hij werd nadien uit de uitslag geschrapt, omdat er sporen van Tramadol opdoken in zijn urine.



Die zware pijnstiller is sinds 2019 verboden door de Internationale Wielerbond (UCI), het Wereldantidopingagentschap (WADA) volgde pas in 2024. Quintana vocht de straf aan bij het TAS, maar ving bot. Hij had een jaar geen ploeg, tot Movistar in oktober een reddingsboei uitwierp.