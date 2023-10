Op zoek naar oude glorie: Nairo Quintana keert volgend seizoen terug naar Movistar

Nairo Quintana gaat opnieuw de kleuren van het Spaanse Movistar verdedigen. Het team bevestigde op sociale media de terugkeer van de Colombiaanse klimmer.

De 33-jarige Quintana kent het huis goed, want tussen 2012 en 2019 reed hij al acht seizoenen voor Movistar. Hij won in die periode onder meer de Ronde van Italië (2014) en de Ronde van Spanje (2016) en stond drie keer op het podium van de Tour (tweede in 2013 en 2015, derde in 2016).

Tussen 2020 en 2022 was het Franse procontinentale Arkéa Samsic zijn werkgever.

Dit jaar had hij geen team nadat hij werd betrapt op het gebruik van de verboden pijnstiller tramadol. Daardoor werd de Colombiaan geschrapt uit het klassement van de Tour 2022, waarin hij zesde was geworden. Quintana vocht die diskwalificatie aan bij het TAS, maar ving daar bot.

"Het is voor mij heel emotioneel om terug te keren", zegt Quintana. "Het was een heel lastig jaar. Slapeloze nachten, zoveel dagen vol opofferingen, op de fiets stappen en blijven gaan, in de regen of de brandende zon. Maar het was het allemaal waard."

"Ik zal deze kans niet verprutsen. Ik ken de waarden van het team en van de sport. Ik zal alles geven om het op de juiste manier te doen en ik wil het team helpen om de beste resultaten te behalen."