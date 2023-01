Nairo Quintana heeft geen ploeg: "Maar ik geef niet op, ik wil koersen"

Quintana was net een contractverlenging met Arkéa-Samsic tot 2025 overeengekomen, toen bleek dat hij in de Tour 2 keer positief testte op het gebruik van Tramadol. Dat is een inbreuk op het medisch reglement van de UCI, niet op de antidopingregels. Voor de goede orde volgt hier dus niet automatisch een schorsing. Wel zag hij zijn 6e plaats uit de Tour geschrapt. Quintana ontkende elk gebruik van de pijnstiller en ging in beroep bij het TAS tegen zijn schrapping, maar hij ving bot. Begin oktober volgde het bericht dat hij de Franse ploeg zou verlaten, zonder opgave van reden, maar het laat zich raden dat de affaire een rol speelde.

"Ik kom zeer binnenkort naar Europa"

Quintana zei toen dat hij wilde blijven koersen. En dat herhaalde hij vandaag, ook al heeft de Giro-winnaar van 2014 en Vuelta-winnaar van 2016 nog altijd geen ploeg gevonden.



"Ik blijf me voorbereiden om deel te nemen aan de belangrijkste koersen ter wereld", klonk het heel strijdvaardig. "Een echte renner geeft niet op bij een moeilijkheid."



De pocketklimmer wil "opnieuw wedstrijden rijden, een rugnummer opspelden en beantwoorden aan de eisen van een ploeg".



Hij is van plan om zeer binnenkort naar Europa af te zakken "om te zien wat er kan". "Ik heb met verschillende teams gesproken, maar de onderhandelingen gingen nooit tot het einde."



Quintana droomt van een Tour-overwinning, maar moest zich tot nu tevreden stellen met twee tweede plaatsen (2013 en 2015) en een derde plaats (2016). Hij mocht 3 keer een dagzege vieren in Frankrijk, elk van die successen zorgden voor euforie in zijn thuisland.



Hij is de meest gelauwerde Colombiaanse renner met 51 zeges, enkel zijn landgenoot Egan Bernal slaagde er ooit in om de Tour te winnen, in 2019.