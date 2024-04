Basketbalfenomeen Caitlin Clark sluit recordschoenendeal met Nike

Caitlin Clark is een fenomeen in het Amerikaanse basketbal. De point guard werd de voorbije maanden topschutter aller tijden in de NCAA-collegecompetitie met Iowa en zorgde eind maart bij de ontknoping van de studentencompetitie voor een kijkcijferrecord.



Met 18,7 miljoen tv-kijkers was de NCAA-finale tegen South Carolina de best bekeken basketbalmatch in de VS sinds 2019.



Clark en Nike zijn al sinds 2022 met elkaar in zee gegaan. Haar portret- en beeldrechten liepen op het einde van het collegeseizoen 2023-2024 af.