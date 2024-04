OHL-spits Opoku loopt dubbele beenbreuk op na botsing met Westerlo-keeper Gillekens

Nathan Opoku is voor een lange tijd out: de aanvaller van OH Leuven raakte zwaar geblesseerd na een contact met Westerlo-doelman Nick Gillekens. De Ghanees moest het veld op een brancard verlaten. Vandaag kwam het zware verdict: dubbele beenbreuk.

Opoku stond nog maar een paar minuten op het veld, toen het noodlot toesloeg. De 22-jarige huurling van Leicester kermde het uit van de pijn, Gillekens vond dat hij overdreef.



Maar dat was dus geenszins het geval: in een kort persbericht meldde OH Leuven het slechte nieuws: "In het ziekenhuis werd duidelijk dat Opoku een dubbele beenbreuk heeft opgelopen. De aanvaller wordt vandaag nog geopereerd. Er wacht hem een lange revalidatie."