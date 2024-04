Winnaar van Wielermanager wipt op slotspeeldag alsnog naar glorie: "Mijn gsm ontplofte van de berichten"

"Het is onwezenlijk", vertelt Bjorn De Vriese over zijn triomf in de Wielermanager . "Ik zat al sinds de Ronde in de top 10, maar pas in Luik wipte ik naar de zege."

Intussen is het goed doorgedrongen dat zijn ploeg dé nummer 1 is.

Dat was zondag wel wat anders. "Ik was zelf gaan fietsen in de streek rond Luik en was net bij de auto om de finish te zien. Twee uur later was ik thuis in Gent. Toen ik dan naar mijn gsm keek, was die gewoon ontploft."

Vrienden, collega's en zelfs concurrenten in de minicompetities feliciteerden Bjorn uitvoerig. "En zelfs mijn vriendin leefde verrassend genoeg heel hard mee met de wielermanager."

"Toen ze het nieuws hoorde, was ze door het dolle heen."