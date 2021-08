VIDEO: Drama op de piste! Deense achtervolger (op weg naar WR) knalt op Brit

Spektakel in de ploegenachtervolging bij de mannen! Het Deense viertal leek op weg naar een indrukwekkend wereldrecord in de reeksen, maar in de slotkilometer ging het helemaal mis voor Hansen, Larsen, Madsen en Pedersen. Door de achterop gebleven Brit Tanfield gingen de Denen tegen de grond, weg was het WR. In de finale krijgen ze wel een nieuwe kans tegen Italië, de nieuwe wereldrecordhouder.