Lara de Liedekerke maakt debuut op de Spelen: "Genieten van deze ervaring"

Aanwezig zijn in Tokio is dan ook een hele ervaring: "Het is echt waanzinnig om hier te zijn. Ik voel me hier weer een kind dat overal vol bewondering naar alles kijkt. Ik profiteer van deze unieke ervaring."

Over sportieve prestaties wilde De Liedekerke nog geen grote voorspellingen doen: "Mijn paard en ik hebben er bijzonder hard voor gewerkt. Ik heb er vertrouwen in dat ik goed zal kunnen presteren, maar welk resultaat we zullen halen dat is echt nog afwachten."

"Ik hoop in elk geval wel op een plekje in de top 20, al de rest is sowieso extra. Mocht die plek in de top 20 er niet inzitten dan zal ik wel ontgoocheld zijn, ja. Ik wil er nu vooral van genieten en als ik alles goed doe dan zullen de prestaties wel volgen."

De merrie van De Liedekerke, Alpaga d'Arville, moest toch wel even wennen aan de omstandigheden: "Zeker de eerste dagen was ze heel erg moe. De dierenarts gaf ook de raad om rustig op te bouwen. Nu we hier 10 dagen zijn, denk ik dat ze helemaal is aangepast aan de nieuwe omstandigheden."

"De laatste rechte lijn van de voorbereiding is in elk geval goed ingezet. Vandaag en morgen voeren we nog enkele laatste tests uit en dan kunnen we er echt aan beginnen."