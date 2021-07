Pauluis kan zich niet plaatsen voor finale, andere Belgen morgen in actie

Het Belgische dressuurteam kreeg pas last minute te horen dat het naar Tokio mocht. Het is de eerste keer sinds 1928 dat ons land met een team vertegenwoordigd is in de olympische dressuurdiscipline.

Larissa Pauluis, het nummer 216 op de wereldranglijst, mocht op de eerste regenachtige kwalificatiedag de spits afbijten in groep C. Met haar 11-jarige ruin Flambeau presteerde ze niet slecht, maar de zenuwen speelden paard en ruiter duidelijk hier en daar parten. Ze maakten enkele foutjes en de 7 juryleden gaven Pauluis een score van 67.251.

Dat volstond niet voor een finaleplaats. De eerste twee uit elke reeks zijn rechtstreeks geplaatst.