De Tribune over 1e speeldag: "Krampen als doelman? Het was geen komedie, hoor"

De eerste speeldag in de Jupiler Pro League heeft heel wat verrassingen opgeleverd. Zo kon de top 4 van vorig jaar amper 2 punten rapen. In onze podcast De Tribune bestudeerden voetbaldieren Wim De Coninck (Proximus) en Bart Lagae (Het Nieuwsblad) de opvallendste resultaten.

"Gekke uitslagen zijn niet verwonderlijk"

Landskampioen Club Brugge kon maar op het nippertje met een gelijkspel aan het nieuwe seizoen beginnen. Een seizoen dat volgens coach Philippe Clement veel te vroeg is begonnen. Voetbaljournalist Bart Lagae kan de Club-trainer wel begrijpen. "Als je ziet dat wij als enige land al aan de competitie begonnen zijn, terwijl in veel andere landen de transfermarkt zelfs nog op gang moet komen, is het niet verwonderlijk dat er gekke uitslagen komen op de eerste speeldag." "De teams die goed gestart zijn, zijn de ploegen die konden doorgaan op hun elan van vorig jaar", zegt Lagae. "Neem nu Eupen: we hadden een laatste plek voorspeld voor de Oostkantonners, omdat in Qatar de geldkraan wordt dichtgedraaid." "Wat blijkt: ze halen geen nieuwe spelers, maar raken ook niet van hun huidige spelers af, die vaak nog dikke contracten hebben. Er staat dus nog steeds dezelfde ploeg, en dat is best wel een goede ploeg. Ze hebben er baat bij om vroeg in het seizoen te spelen tegen de topploegen."

"Krampen voor een doelman? Dat kan zeker"

Eupen pakt meteen een punt tegen de landskampioen, mede met dank aan zijn Ghanese doelman Abdul Manaf Nurudeen. De keeper viel niet alleen op met zijn reddingen, maar ook met zijn krampen. Wim De Coninck, zelf een ex-doelman, maakte het zelf mee. "In mijn eerste wedstrijden in eerste klasse had ik ook last van krampen. Je kent je lichaam nog niet zo goed, warmt te stevig op en staat tussendoor de hele tijd te springen. Bovendien zit er extra spanning op de spieren. Het was geen komedie, hoor."

Het was zeker geen komedie van de doelman van Eupen. Wim De Coninck

Uiteindelijk telde scheidrechter Bram Van Driessche onder meer daarom 13 speelminuten erbij. Een controle van het optelsommetje geeft de ref gelijk. "Er valt zeker iets voor te zeggen", aldus Bart Lagae. "Maar in de praktijk wordt het weinig toegepast. Ik ben benieuwd of we dat nu vaker gaan zien."

Zijn er oplossingen om het vele tijdrekken tegen te gaan? De UEFA bekeek onder meer al het idee van wedstrijden van 2 keer 30 minuten, waarbij de klok telkens wordt stilgezet bij een onderbreking.

"Ik denk niet dat dat een oplossing is, want er zijn twintig andere manieren om het tempo uit een wedstrijd te halen. De scheidsrechter zou vooral sneller een gele kaart moeten geven voor tijdrekken."