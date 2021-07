Union legt de pijnpunten van Anderlecht nog eens duidelijk bloot

Anderlecht - Union kort samengevat

Verschaeren veegt plotse 0-1 van Union uit

Anderlecht piepte en kraakte en was niet meteen in staat om echt een vuist te maken. Met een halve kopbal van Thelin en een geblokt schot van Amuzu als magere oogst leek paars-wit de rust te halen, tot Union iets te voortvarend opschoof bij een hoekschop. De thuisploeg counterde gevat en Gomez bood Verschaeren de 1-1 aan.

Union snakte al bijna een halve eeuw naar eersteklassevoetbal en was niet van plan om zich in het Lotto Park te laten afbluffen. Het zette veel inzet en direct voetbal tegenover het balbezit van Anderlecht. Toch kwamen de bezoekers goed weg toen Amuzu een diepe bal van Cullen aannam en hem enigszins onhandig tegen de paal prikte.

Tweede geschenkje wordt Anderlecht fataal

Zelfs met Refaelov en El Hadj tussen de lijnen slaagde paars-wit er maar niet in om doelkansen te versieren. De mot zat er stevig in en tot overmaat van ramp streelde Lazare de 1-3 nog heerlijk tegen de touwen. Anderlecht blijft zich dus maar aan dezelfde steen stoten en heeft nog steeds geen afdoend vaccin gevonden tegen zijn kinderziekten. Voorin onmondig en achteraan lek als een mandje, dan ben je kansloos tegen een enthousiast en efficiënt Union.

En toen schoot Anderlecht zichzelf weer eens domweg in de voet. Murillo, uitgerekend ingebracht om meer zekerheid te brengen, leverde lichtzinnig in op de rand van de zestien. De hoofdrolspelers bij Union waren bijna dezelfde, Vanzeir zorgde ditmaal voor de assist op maat en Undav werkte simpel af. Het Lotto Park uitte zijn ergernis, en die zou alleen maar groter worden.

Met die fikse opsteker op zak en Murillo in de plaats van de verfoeide Sardella had Anderlecht de beste kaarten om aan de tweede helft te beginnen. De recordkampioen ontwikkelde ook een kwartier lang steriele druk. Kansen kwamen er niet van, maar Union verspilde veel brandstof en had steeds meer foutjes nodig om overeind te blijven.

Van Crombrugge: "Veel te veel fouten gemaakt"

"De manier waarop we speelden bij ons doelpunt, dat moet er veel meer uitkomen. We hebben over het algemeen heel weinig kansen gecreërd. Buiten die kans voor Amuzu hebben we Moris weinig bedreigd. Ik denk dat het vooral mentale druk is."

"Je wilt met goeie intenties aan de competitie beginnen, maar als je jezelf twee keer in de voet schiet, dan wordt het moeilijk", foeterde Van Crombrugge. "Als je wil groeien, moet je minder fouten maken. En als je fouten maakt, moet je zorgen dat je er snel uit leert. Ik denk dat we vandaag weer veel te veel fouten hebben gemaakt."

Voor Hendrik Van Crombrugge was het een frustrerende match. "Ik denk dat er van alles misliep", trapte de keeper van Anderlecht een open deur in. "We begonnen nog relatief goed met een kans voor Amuzu die op de paal strandt. Het eerste tegendoelpunt geven we veel te gemakkelijk weg op een counter. Bij het tweede doelpunt hoef ik geen tekeningetje te maken."

Undav: "Ik denk dat het goed ging"

Deniz Undav glunderde na afloop. "Ik voel me geweldig. Ik heb twee goals gemaakt en heb mijn team geholpen om te winnen. Ik ben gewoon blij met de overwinning. Voor mij is het collectieve belangrijk, dat ik Man van de Match ben doet me niet veel."

"De coach zei tijdens de rust dat we ons hoofd omhoog moesten houden, ook al hadden we in de laatste tien seconden die goal tegen gekregen. Als we speelden zoals in de eerste helft, zouden we winnen. En zie, we wonnen ook", lachte de Duitse spits.

"Ikzelf moest gefocust zijn, druk zetten en de bal bijhouden, want af en toe hadden we een adempauze nodig. Ik denk dat het goed ging", vond Undav van zijn debuut in 1A. "Het is leuk om met Vanzeir te spelen. Hij is zo snel en je kan hem overal aanspelen", bewierookte hij zijn maatje nog.