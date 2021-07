Zure ontknoping voor Nederland: Van Vleuten juicht en hoort dan pas dat ze 2e is

Na afloop reageerde Annemiek van Vleuten: "Zonder oortjes rijden is gewoon amateuristisch. We moesten ons na de finish afvragen wat de voorsprong was en wie er nu eigenlijk had gewonnen. Het was een verwarrende koers."

Kiesenhofer was voor Van Vleuten en de andere Nederlandse dames een onbekende: "We hadden totaal geen idee wie Kiesenhofer was en we hebben haar onderschat. Ze stond in onze verdeling bij de meisjes die we konden laten rijden. Nu kennen we haar wel."

Van Vleuten was wel tevreden met haar eigen prestatie: "Ik ben erin geslaagd om mijn best mogelijke vorm te behalen. Ik heb het gevoel dat ik zelfs nooit beter ben geweest dan vandaag. Ik kwam voor goud, maar ik ben ook zeer trots op deze medaille. Dit gevoel neem ik mee naar de tijdrit van woensdag, dan is er nog een mooie kans."