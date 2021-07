Dag 2 op de Spelen: groot succes voor de turnsters, Kopecky 4e in wegrit

15:13 15 uur 13. Olympische Spelen BEKIJK - Ontdek het mountainbikeparcours alsof je zelf in het zadel zit

15:09 15 uur 09. Wat is nog aan de gang? Op livestream 1 kun je op dit moment naar de ontknoping van de basketbalkraker tussen de VS en Frankrijk kijken. De Amerikanen krijgen het zoals verwacht niet cadeau. Op livestream 2 is de hockeymatch tussen Zuid-Afrika en Nederland aan de gang, op livestream 4 nemen we het signaal van Eén over, waar we nog een mix krijgen van liveverslag, samenvattingen en reacties.

15:07 15 uur 07. Dressuur: België eindigt 10e. Zoals op voorhand werd ingeschat hebben de Belgen de finale in de landencompetitie niet kunnen bereiken. Ze sluiten hun competitie af op de 10e plaats, op 15 landen.

14:57 14 uur 57. Grote vreugde bij de turnsters. De kwalificaties van het turnen zijn een groot succes geworden voor de Belgen. Na een moeizame start herpakten ze zich volledig in het 2e deel. Als team eindigen ze uiteindelijk 5e (na Rusland, de VS, China en Frankrijk, maar voor Groot-Brittannië, Italië en Japan), maar ze slepen ook 3 individuele finaleplaatsen in de wacht: Nina Derwael (5e op de opgekuiste lijst) en Jutta Verkest voor de allroundfinale en Nina Derwael aan de brug. Met een score van 15.366 wordt ze daar dé topfavoriete voor het goud.

14:31 14 uur 31. Turnen: topscore voor Derwael! Nina Derwael heeft haar beste oefening ooit geturnd aan de brug en gaat met de beste score van iedereen (15.366) en haar beste score ooit als topfavoriete naar de finale. Halen de Belgen ook de teamfinale als land? Dat zullen we nu te weten komen op het laatste toestel, de altijd verraderlijke balk.

14:22 14 uur 22. Livestream 3: hockey. De Nederlandse mannen verloren hun openingsmatch tegen de Belgen, maar kunnen zich een dag later al herpakken, tegen Zuid-Afrika. Dat zou op papier geen probleem mogen zijn. Maar wordt dat ook zo? Volgt het nu op livestream 3.

14:08 14 uur 08. Belgische turnsters maken slechte beurt op de sprong: “Ramp voor heel de ploeg”. Belgische turnsters maken slechte beurt op de sprong: “Ramp voor heel de ploeg”

13:58 13 uur 58. Ledecky. Op de 400 meter vrije slag hebben we Katie Ledecky voor het eerst aan het werk gezien. Met 4'00"45 zwom ze veruit de snelste tijd van alle vrouwen in de reeksen. Haar beoogde rivale Ariarne Titmus bleef daar met 4'01"66 een eindje boven, maar dat was uiteraard wel ruim voldoende om de halve finales te halen. Die zullen een eerste échte graadmeter worden.

13:57 13 uur 57. Livestream 1: topbasketbal . Op livestream 1 kunnen we zo dadelijk voor het eerst op dit toernooi genieten van Team USA, met onder meer Kevin Durant. Met Frankrijk als tegenstander krijgt het wel meteen een vette kluif.

13:25 13 uur 25. LIVESTREAM: Belgische turnsters zijn eraan begonnen. De kop is eraf voor de Belgische turnsters. Maellyse Brassart laat een 12.766 noteren op de vloer, het eerste toestel waar de 4 Belgische meisjes (met ook nog Derwael, Verkest en Vaelen) in actie komen. Volg het allemaal op livestream 4 of op de pagina hieronder.

12:53 12 uur 53. Olympisch record in het zwembad. De Zuid-Afrikaanse Tatjana Schoenmaker heeft haar visitekaartje afgegeven op de 100 meter schoolslag, door met 1'04"82 een olympisch record te zwemmen. Titelverdedigster Lilly King bleef daar in de laatste reeks een stuk boven. Dat belooft dus nog een mooi duel te worden. Fanny Lecluyse eindigt uiteindelijk 26e. Om de top 16 te halen had ze een seconde sneller moeten zwemmen.



Fanny Lecluyse eindigt uiteindelijk 26e. Om de top 16 te halen had ze een seconde sneller moeten zwemmen.