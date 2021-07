Geen oefenmatchen? Dan trainen Belgian Cats maar samen met titelverdediger Verenigde Staten

Door coronaperikelen gingen de twee ultieme voorbereidingsmatchen van de Belgian Cats in rook op. Ook titelverdediger en torenhoog favoriet VS kampt met dezelfde problemen. Om toch een extra prikkel te krijgen, vonden beide teams in elkaar een ideale sparringpartner.

Voor Emma Meesseman was het een blij weerzien met onder meer Breanna Stewart, haar ploegmaat bij Jekaterinenburg en ook Julie Allemand trof met Napheesa Collier een ploeggenote van bij Montpellier.

De Verenigde Staten openen hun olympiade dinsdag (om 6.40u Belgische tijd) tegen Nigeria. België neemt het aansluitend (om 10.20u) op tegen Australië.