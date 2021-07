Belgische turnsters glunderen: "Ik was in shock. Het is megagek!"

Is deze allroundfinale een droom die uitkomt? "Toch wel. We hadden gehoopt om zo dicht mogelijk bij die teamfinale te komen. Toen ik na Lisa's balkoefening zag dat het team zesde stond, was ik in shock. Het is echt megagek", lacht Nina Derwael enthousiast.

Naast de teamfinale plaatste Derwael zich ook voor de individuele allroundfinale en etaleerde ze nogmaals dat zij de absolute topfavoriete aan de brug is.

"Ik heb een niet zo gemakkelijke voorbereiding gehad. Het was een moeilijk jaar, maar ik heb het gevoel dat ik de voorbije weken goed naar deze wedstrijd aan het pieken was. Ik ben blij dat het er op het juiste moment uitgekomen is. Ik ben blij dat ik eindelijk kan tonen waarvoor ik die hele tijd heb gewerkt."

Derwael kijkt uit naar de verschillende finales. "Het wordt nog een hele leuke week. Ik ga proberen te genieten van elk moment. Zolang ik mezelf stappen zie zetten alround, is dat heel leuk."