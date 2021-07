Groot turnsucces voor België: finale als team én voor Derwael (2 stuks) en Verkest

Belgische turnsters laten steekje vallen op de sprong

De druk op de jonge Belgische turnploeg was groot voor de kwalificaties. Ze kwamen in de laatste subdivisie in actie en wisten dus wat er nodig zou zijn voor die begeerde teamfinale. Op de vloer presteerden alle Belgen meer dan behoorlijk en het team bleef op schema.

Maar aan de sprong, het onderdeel waar het team zo hard aan gewerkt had de voorbije jaren, liep het heel even mis. Eerst moest Brassart stevig corrigeren bij haar landing en daarna ging bij Lisa Vaelen even het licht op rood. Ze blokkeerde en koos voor een sprong met een moeilijkheidsgraad die 1.2 punten lager ligt dan haar normale sprong.

Haar gezicht sprak boekdelen, maar de mentale weerbaarheid van de Belgen bleek ontzettend groot. Aan de damesbrug en de balk zetten ze de puntjes op de i.