De masterclasses van Nina Derwael: 4 prangende turnvragen beantwoord

Masterclass #1: Waarom turnen mannen niet op de balk?

Doordat de de breedte maar 10 centimer bedraagt, is het voor veel mensen al een hele klus om hun evenwicht te bewaren op de balk. Daar kan ook Noah Kuavita, EK-finalist aan de rekstok in 2018, van meespreken.

Masterclass #2: Waarom is de Derwael zo moeilijk?

Nina Derwael is niet enkel tweevoudig wereldkampioen aan de brug met ongelijke leggers, ze heeft ook een eigen element op haar naam. Maar hoe zit dat element in elkaar en wat maakt dat element zo moeilijk en speciaal?

Masterclass #3: Waarom worden gymnasten niet duizelig?

Bij de grondoefening doen de turners en turnsters de zotste schroeven en salto's. Maar hoe komt het dat ze daar niet duizelig van worden?

"Bij de grondoefening is het belangrijk dat we ons hoofd niet te veel naar achter brengen. Anders verliezen we ons oriëntatievermogen."

"We gebruiken dan ook een trucje (soort spons) tijdens de trainingen, om ons hoofd recht te leren houden. Als we dat niet doen, verliezen we onze mousse en dat is niet de bedoeling", geeft onze landgenote mee.