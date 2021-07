De Tribune: "Racing Genk kan voortborduren op vorig seizoen"

"Er was een goede balans vorig jaar, maar het verschil zal gemaakt worden in de aanval. Als Onuachu vertrekt en Ito of Bongonda eventueel ook nog, dan wil ik het wel nog zien."

"Genk heeft Onuachu nodig om door te stoten tegen Sjachtar"

In de 3e voorronde van de Champions League krijgt Genk met Sjachtar Donetsk een moeilijke opdracht voorgeschoteld. De onzekerheid over het vertrek van topschutter Onuachu maakt de situatie alleen maar lastiger voor de manschappen van John van den Brom.

"Als Onuachu vertrekt, moet er sowieso nog een vervanger komen", vult Boudeweel aan. "Het is zo belangrijk om een scorende spits te hebben. Dessers maakt ook zijn doelpunten, maar hij is een heel ander type en maakt er misschien niet zoveel."



"Met Lucumi en Onuachu zouden er afspraken gemaakt zijn over een transfer. Maar het is onduidelijk of Bongonda en Ito nog zullen vertrekken. Ik kan me niet inbeelden dat sportief directeur Dimitri de Condé 4 sterkhouders zal laten gaan."