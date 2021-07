BOIC-hoofdarts Johan Bellemans is in Tokio: "Geen enkele bewegingsvrijheid"

"Niet buiten het hotel begeven"

Johan Bellemans liet in één van de Belgische kranten optekenen dat het Belgische basiskamp in Tokio "een gevangenis is". Is het dan zo erg, daar in Japan? "Laat ons zeggen dat de Japanse overheid er alles aan doet om ons af te schermen van de plaatselijke bevolking."



"Eigenlijk mogen we ons niet buiten de muren van ons hotel begeven. Het vervoer naar de trainingssites gebeurt enkel via bustransport. De atleten worden opgehaald voor de deur van het hotel en afgezet voor de deur van het trainingscomplex."



"Daarnaast is helaas geen enkele bewegingsvrijheid toegestaan. Een wandeling in het park, even gaan joggen buiten het hotel of de stad gaan bezoeken: dat is absoluut verboden. Ook niet voor de begeleiders."