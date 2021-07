Geen fans, geen sfeer in Tokio? "Hopelijk draaien ze wat goede muziek"

Ze zullen op een andere manier sfeer in de barak moeten brengen.Voor Ben Broeders wordt het een vreemd debuut op de Olympische Spelen. De 26-jarige polsstokspringer had gehoopt dat de toeschouwers hem naar een Belgisch record konden stuwen in Tokio.

"Het zal stil zijn", sakkert hij. "Atletiek is en blijf een toeschouwerssport. Je presteert net beter als er mensen kijken. Het is echt zonde dat er geen toeschouwers welkom zijn. Dat geeft net dat tikkeltje meer adrenaline."

"Ik hoop dat er wat goede muziek wordt gedraaid en dat het niet muisstil is in het atletiekstadion. Ze zullen op een andere manier sfeer in de barak moeten brengen."

"We wisten dat het speciale Spelen zouden zijn. Dat lag al wat langer vast. Er zouden een paar vrienden komen kijken, maar die blijven nu aan de andere kant van de wereld. Maar ik probeer mijn positieve energie te behouden."