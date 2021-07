Anderlecht-aanvoerder Sambi Lokonga (21) trekt naar Arsenal: "Twijfelde geen seconde"

Bij Arsenal wordt Lokonga de tweede Belg ooit na Thomas Vermaelen, die tussen 2009 en 2014 in Londen voetbalde. De club eindigde afgelopen seizoen op een teleurstellende 8e plaats en greep voor het eerst in 25 jaar naast Europees voetbal.

"Het is geweldig", straalt Lokonga in zijn eerste interview. "Bij de Rode Duivels werkte ik al samen met Thierry Henry, een legende bij deze club. Dat was een fantastische ervaring. Ik heb veel bijgeleerd van hem."

Het jeugdproduct, dat in 2012 definitief bij Anderlecht belandde en in december 2017 zijn A-debuut maakte, werd in maart voor het eerst opgeroepen voor de Rode Duivels.

Lokonga: "Heel blij, want het duurde lang"

Lokonga gaf zijn interview in het Engels gezeten op een stoel op een indoor oefenveld. "Ik ben heel blij dat het eindelijk zo ver is, want het duurde lang."

"Dit is een grote stap, want ik speelde 10 jaar voor Anderlecht en ga voor het eerst naar een ander land. Toen ik voor het eerst van de interesse van Arsenal hoorde, twijfelde ik geen seconde. Ik zei Anderlecht dat ik wilde gaan."

"Het was wel ambetant dat het zijn tijd nam, want iedereen feliciteerde me al. Maar de deal was nog niet rond. Ik trainde gewoon rustig voort en bleef kalm met mijn familie en manager. Ik wil (technisch directeur) Edu en de coach (Arteta) bedanken dat ze me hier echt wilden."

"Ik weet dat Edu en Arteta met jonge jongens willen spelen. Ik weet dat Arsenal een goede academie heeft, maar die is er ook in Anderlecht. Daar zijn ook veel jonge spelers met veel talent, dus ik denk dat er voor mij niet veel gaat veranderen."

"Ik kijk uit naar de Premier League, dat is een grote competitie, maar ik heb vertrouwen in mezelf. Dat moet ook in de voetbalwereld. Ik kijk ernaar uit om in het Emirates Stadium te spelen."

Hij gaf alvast mee dat hij zowel als box-to-box-speler of als verdedigende middenvelder (de 6) kan spelen: "Maar de mensen vinden dat de 6 mijn beste positie is."

Op de site van Anderlecht staat ook een boodschap: "Ik verlaat de ene grote club voor de anderen. Ik ben trots om voor Arsenal te mogen spelen, maar tegelijkertijd voel ik me triest om Anderlecht te verlaten. Ik zal voor altijd een "mauve" blijven."