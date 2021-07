Van Aert verontschuldigt zich bij Armirail: "Jij verdiende de strijdlust!"

Wout van Aert moest zelf een beetje gniffelen toen hij vernam dat hij verkozen was tot meest strijdlustige renner van de 15e etappe.

"Blijkbaar was ik dat niet op weg naar de Mont Ventoux, maar nu dus wel", zei de renner van Jumbo-Visma.

Van Aert deed zeker zijn duit in het zakje in de kopgroep en op de bergtoppen, maar niet iedereen was het eens met de beslissing van de jury.

Julien Bernard (Trek-Segafredo) was zelf ook aan boord in de ruime kopgroep en brak een lans voor Bruno Armirail (Groupama-FDJ).

De Fransman had in dienst van David Gaudu tientallen kilometers op kop van de tête de la course gesleurd om de kloof met het peloton zo groot mogelijk te maken.

"Excuseer? Waarom krijgt Armirail de prijs van de strijdlust niet na al dat werk?", vroeg Bernard op Twitter.

"Misschien waren ze bang dat ik te lang op me zou laten wachten aan de finish", lachte Armirail.

Waarop Van Aert inpikte. "Ik wil me verontschuldigen: jij had de prijs echt verdiend!"