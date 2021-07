Michel Wuyts: "Van Aert heeft de lijnen uitgezet bij Jumbo-Visma"

Ook commentatoren Michel Wuyts en José De Cauwer mogen vandaag even uitblazen tijdens de rustdag in de Tour. Gisteravond kaartten ze in Villa Sporza Tour nog na over de 1e Pyreneeënrit. Het ging natuurlijk over Sepp Kuss, maar ook over de weer indrukwekkende Wout van Aert. "Hij zou zijn sprintsnelheid bergop wel eens nodig kunnen hebben in Tokio."

"Kuss is mentaal niet sterk genoeg om kopmanschap te dragen"

Een gloriedag voor Sepp Kuss in Andorra la Vella. Toch ziet Serge Pauwels, die gisteren voor de laatste keer in deze Tour commentaar gaf op Radio 1, geen kopman in de Amerikaan. Een mening die gedeeld wordt door Michel Wuyts. "Ik denk niet dat hij mentaal sterk genoeg is om het kopmanschap te dragen en ik denk dat dat zo zal blijven. Hij is op zijn best als het heel steil is, maar een volle ronde dragen zie ik hem niet doen."

Dat Kuss na 2 weken Tour uitpakte, is geen verrassing voor Wuyts. "Hij voelde zich niet goed in de eerste Tour-helft en komt er nu wat door. Ook in de vorige Tour kwam hij in de laatste week sterk voor de dag." "In de Vuelta heb ik hem een etappe zien winnen om u tegen te zeggen. Het is een type dat heel veel in zich heeft, heel veel flair, heel veel klasse."

Ook in de vorige Tour kwam Kuss sterk voor de dag in de laatste week Michel Wuyts

"Kuss hield zich afzijdig bij het topoverleg"

Jumbo-Visma liet met Van Aert, Kruijswijk en Kuss drie renners meegaan in de kopgroep. Een twijfelachtige tactiek vond Bradley Wiggins. Tijdens de rit vertelde de ex-Tourwinnaar aan onze man op de motor Renaat Schotte dat Jumbo-Visma risico’s nam en Vingegaard alleen zou achterblijven. Karl Vannieuwerke ziet het probleem niet . “Je kan die mannen vooraan toch altijd laten wachten?" Zo denkt ook José De Cauwer erover. "Dat was ook hun plan, denk ik." "Misschien hebben ze met Kruijswijk wel iemand meegestuurd van wie ze dachten dat hij niet sterk genoeg was om bij Vingegaard te blijven tot aan de voet van de Col de Beixalis. Nu kon hij op deze manier zijn ding doen. Als er een probleem geweest was, konden ze vooraan heel snel in de remmen gaan." Michel Wuyts zag in Wout van Aert dan weer de grote patron bij Jumbo-Visma "Het is wel mijn indruk dat Van Aert op een bepaald moment de lijnen uitgezet heeft. Er was topoverleg tijdens de koers en toen zag je dat Kuss zich afzijdig hield, terwijl Van Aert en Kruijswijk overleg pleegden." "Ik denk dat Van Aert toen zei dat hij zich zou opofferen en dat ze voor Kuss zouden gaan."

Van Aert kroop in de finale nog in de knechtenrol voor Vingegaard.

"Van Aert wou misschien zijn sprintsnelheid bergop aanscherpen"

Ondanks het uitvallen van Primoz Roglic is Jumbo-Visma toch aan een opvallend sterke Tour bezig. Van Aert won de rit over de Ventoux, Kuss triomfeerde in de 1e Pyreneeënrit en Vingegaard staat derde in de stand. "Ze waren samen met Ineos Grenadiers ook wel naar de Tour gekomen als dé ploeg", nuanceert José De Cauwer. "Vorig jaar hebben ze de hele Tour gedomineerd, tot de voorlaatste dag hebben ze niks anders gedaan dan op kop gereden." "Ergens is het dus wel een logische situatie, na het wegvallen van Roglic. Ze hebben heel veel pech gehad in het begin, maar met een supersterke Wout van Aert die voor de tweede keer de strijdlust wint, ben je wel bij de beteren."

Van Aert maakte ook in de Pyreneeën indruk en sprokkelde onderweg naar Andorra 21 bergpunten. In het bergklassement staat hij nu vierde, maar de bollentrui is naar eigen zeggen geen doel. Zijn sprintjes voor de bergpunten deed hij volgens Michel Wuyts mogelijk in functie van de olympische wegrit. “Het was misschien om zijn sprintsnelheid bergop aan te scherpen, want die zou hij wel eens nodig kunnen hebben op het parcours in Tokio." "Als hij mee over de Mikuni Pass raakt, dan heb je nog één kleine beklimming en daar kun je die sprintsnelheid wel nodig hebben."

Als Van Aert in Tokio mee over de Mikuni Pass raakt, dan heb je nog één kleine beklimming en daar kun je die sprintsnelheid wel nodig hebben Michel Wuyts