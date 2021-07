Serge Pauwels: "Kuss zal een luxeknecht blijven bij Jumbo-Visma"

"In Amerika is Kuss echt voor zijn vak gaan leven"

Een rit in de Vuelta van 2019, dat was zowat de meest spraakmakende zege van Sepp Kuss. Maar vandaag trad de Amerikaan nog eens uit de schaduw en pakte hij ook in de Tour een ritzege. Mogen we nu in de toekomst meer verwachten van de renner van Jumbo-Visma? Serge Pauwels betwijfelt het.

"Ik denk dat het iemand is die meer in de schaduw zal blijven. Hij zal nooit echt kopman worden, tenzij in kleinere rittenkoersen. Of hij zal zijn kansen grijpen zoals vandaag. Ik denk dat hij beter functioneert als knecht. Dat heeft te maken met zijn karakter, ik denk niet dat het een leidersfiguur is."

"Het is iemand die bulkt van talent, maar die het leven als sporter wel nog

een beetje met de flow neemt. Hij heeft misschien liever wat minder druk en

durft het kopmanschap nog niet echt aan. Maar hij is nog jong en je weet

natuurlijk nooit hoe zijn carrière evolueert."

"Het heeft ook een tijdje geduurd voordat hij de knop kon omdraaien. Een aantal jaren geleden zat hij ergens in mijn groepje in de Dauphiné. Dat was de laatste dag en toen gaf hij de indruk iets te zwaar te staan. Blijkbaar heeft hij toen de switch gemaakt."

"Hij is naar zijn thuisbasis Amerika gegaan. Daar is hij weer in competitie gekomen in de Ronde van Utah en won hij 3 ritten (in 2018, red.).Hij was er dus serieuzer voor zijn vak gaan leven. Het gerucht ging dat hij in de eerste koersen in het jaar in de WorldTour niet echt wist hoe een coureur moest eten. ’s Avonds bij het buffet at hij dan bijvoorbeeld hamburgers en andere vettigheden."



"Dat is wat typisch aan die grote talenten. Ze zijn al heel goed, maar nog niet in staat om voor hun vak te leven.Wanneer ze de knop dan omdraaien, worden ze echte toppers. Maar ik denk dat Kuss een luxeknecht zal blijven binnen Jumbo-Visma."