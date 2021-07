Sepp Kuss soleert in "zijn" Andorra, Tadej Pogacar met de vingers in de neus naar rustdag

De 15e etappe van de Tour in een notendop:

Wout van Aert is 3e in het bollenklassement

Van Aert was dan weer bezig met een koers in de koers en bekende kleur: hij heeft van de bergtrui een doel gemaakt en houdt zijn kansen bij het ingaan van de slotweek meer dan gaaf.

Met Wout van Aert, Dylan Teuns en Thomas De Gendt was de Belgische inbreng in de kopgroep van 32 ruim, maar voor Teuns en De Gendt lag deze kost te zwaar op de maag.

Met UAE, Alpecin-Fenix en Intermarché-Wanty-Gobert hadden slechts 3 teams geen mannetje mee in het halve peloton dat behoorlijk snel was weggereden.

VIDEO: Van Aert sprokkelt bergpunten

Sepp Kuss spreekt zijn terreinkennis aan

Met stalen zenuwen zette de Amerikaan zijn tanden in de afzink, in het oude stadscentrum volgde de beloning voor de meesterknecht van Roglic.

Voor de dagzege had de Belgische kampioen zich ook duidelijk weggecijferd voor ploegmakker Sepp Kuss, die de aas met dienst was.

VIDEO: Kuss versnelt en laat Valverde achter

Voorsprong van Tadej Pogacar blijft intact

De Sloveen zag een getelefoneerde aanval van Ineos van hier tot in Tokio op zich afkomen en het afweergeschut was van zeer goeie kwaliteit.

UAE legde de vluchters geen strobreed in de weg, maar in de finale zat Tadej Pogacar helemaal geïsoleerd.

VIDEO: Vingegaard bestookt favorieten, maar die volgen makkelijk

Ritwinnaar Kuss: "Na dat werk van Van Aert wil je het ook afmaken"

"Het is ongelofelijk. Ik heb er geen woorden voor", glimlachte de Amerikaanse ritwinnaar.

"Eerlijk: ik heb veel afgezien in deze Tour. Ik miste jus in mijn benen, maar ik woon in Andorra en ik was heel gemotiveerd voor deze ritzege."

"Mijn benen waren eindelijk weer goed en mijn vriendin en haar familie supporterden voor mij op de slotklim."

"Ik ken de col, maar ik negeer de Col de Beixalis vaak op training, want het is een lastige beklimming. Het eerste deel was lastig: ik wist dat ik kon standhouden als ik daar een gat had."

Kuss strooide ook met lof naar ploegmakker Wout van Aert. "Hij nam de vallei voor zijn rekening en dan wil je het werk van zo'n kampioen afmaken."

Met Jonas Vingegaard heeft Jumbo-Visma nog een ijzer in het vuur voor het klassement. "We hebben slechts 5 renners in koers en we mikken op ritzeges, maar nu ik deze klus heb geklaard, zal ik Jonas tot het einde steunen."