Opnieuw geen Formule 1 in Melbourne dit jaar: GP van Australië is afgelast

Voor het tweede jaar op rij geen brullende motoren in Albert Park dus, want net als in 2020 noopt de coronapandemie de organisatie van de Grote Prijs van Australië om een streep te trekken door de race.

De GP van Australië, traditiegetrouw de opener van het F1-seizoen, had dit jaar nochtans een plekje gekregen op het einde van de kalender in november, maar zelfs die datum blijkt dus te vroeg te komen.

Een groot evenement organiseren in Australië is nog steeds een grote uitdaging door de internationale reisrestricties en de relatief lage vaccinatiegraad in het land. Bovendien zou er ook te weinig tijd zijn om de voltallige F1-bubbel na de GP van Brazilië twee weken in quarantaine te plaatsen bij aankomst in Australië.

"We betreuren dat er door de coronamaatregelen en de logistieke uitdagingen geen GP van Australië zal zijn in 2021", klinkt het bij de organisatie. Ook de MotoGP-manche eind oktober zal niet doorgaan.

Voorlopig is nog niet bekend of de GP van Australië vervangen wordt op de kalender, maar insiders menen dat de F1 blijft geloven in een seizoen met 23 races. Qatar en Koeweit zouden al staan te trippelen in de wachtkamer, maar ook een dubbele race in Austin (VS) behoort tot de mogelijkheden.