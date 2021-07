Eerste hulp bij transferstress: De Lead-Out geeft vijf tips aan de Tourmanagers

De Tourmanagers hebben op de rustdag even op adem kunnen komen na een eerste week vol spektakel. Ongetwijfeld zitten er enkelen nu al met de handen in de haren na het verlies van grote namen als Roglic, Van der Poel, Ewan en Merlier. Transfers dringen zich op, dus vroeg Sporza alvast enkele tips aan de specialisten van De Lead-Out.

Rustdag in de Tour betekent een dagje rust voor de Tourmanagers. Of toch niet? Na een turbulente eerste week kan het gepuzzel beginnen. Heel wat populaire en tevens dure renners hebben de Tour ondertussen al verlaten. Wat moet je nu doen met al die afvallers en moet je ze allemaal meteen vervangen? De heren van De Lead-Out geven alvast vijf tips mee over hoe je het best omgaat met die transferperikelen.

Tip 1: Sla niet in paniek

Parijs is nog ver. Sla dus niet onnodig in paniek met je transfers. Je hebt er bovendien maar drie, wees er dus zuinig mee. Het is niet omdat een renner uit jouw ploeg de Tour verlaten heeft, dat je hem meteen moet transfereren. Verspil daarom geen transfers aan goedkope renners. Jack Haig (5M) werd vaak gekozen, maar moest al tijdens de derde etappe opgeven. Zet hem gerust in de bus, maar verspil er niet meteen een transfer aan. Grote namen als Van der Poel en Primoz Roglic zijn wel heel wat geld waard en vervang je dus liefst zo snel mogelijk. Door ze in de bus te laten wegkwijnen, verlies je veel punten op andere wielermanagers die wel hun budget zo veel mogelijk benutten.

Jack Haig moest opgeven in rit 3.

Tip 2: Kijk naar het parcours

Op papier staan er nog vijf etappes voor de sprinters op het programma. Maar onderschat het belang van de klassementsmannen ook niet. Het aantal klimkilometers zal vanaf week twee alleen nog maar toenemen. Bovendien leveren de plaatsen in het eindklassement ook nog heel wat punten op. In het eindklassement van de gele trui krijgt de tweede 300 en de derde 240 extra punten. Vooraleer je transfers doet, overloop je best even je ploeg. Heb je door het uitvallen van Merlier, Ewan, Démare en Coquard nog amper sprinters over? Kies dan toch nog voor een snelle man, zodat je in de komende sprintetappes niet te veel punten verliest op je concurrenten.

Tip 3: Als het kan, wacht dan nog even

Zit je bij de 'lucky few' en had je Ewan en Roglic niet in je ploeg gezet bij de start? Wacht dan nog even met je transfers. Een goede tactiek is om bijvoorbeeld te wachten tot de tweede rustdag. We herhalen het nog maar eens, Parijs is nog ver. Op de tweede rustdag zal je een beter beeld hebben van welke renner echt goed is. Na de tweede rustdag volgen nog twee echte bergetappes en een tijdrit. Een goede transfer van een klassementsman kan je daar heel wat extra punten opleveren.

In rit 11 zullen de echte klassementsmannen moeten opstaan.

Tip 4: Doe eens zot en ga voor de dubbele transfer

Laat ons deze tip even verduidelijken. Stel: je wilt Van der Poel door Van Aert vervangen. Dat zou in principe alleen kunnen als je minstens een miljoen op overschot hebt gehouden bij de start van de Tour. Je zou er in dat geval voor kunnen opteren om samen met Van der Poel nog een renner te transfereren. Denk maar aan Tim Merlier, Caleb Ewan of Geraint Thomas. Zo heb je budget op overschot om Van Aert binnen te halen in combinatie met bijvoorbeeld nieuwe kopmannen als Jasper Philipsen of Jonas Vingegaard.

Jonas Vingegaard reed een goede eerste week.

Tip 5: Stand van zaken na week 1 in de Tour

Aan de start van de Tour de France staat elke wielermanager vol twijfels. Wie zal er goed zijn? Wie zal door het ijs zakken? Wie is er nu kopman? Wat met blessures? De eerste week van deze Tour heeft ons al wat meer duidelijkheid verschaft, al moeten we erkennen dat er in de volgende twee weken nog veel kan gebeuren. Voor het algemene klassement steekt er voorlopig één renner met kop en schouders boven uit: Tadej Pogacar. Ongetwijfeld zal iedereen die wel in zijn ploeg hebben. We denken voor dat klassement verder ook aan Rigoberto Uran, Jonas Vingegaard, Richard Carapaz of Enric Mas. Denk ook eens na over Nairo Quintana. De kleine Colombiaan lijkt zijn zinnen te hebben gezet op de bolletjestrui en ook ritwinst is nog steeds mogelijk. Zoek je eerder nog een sprinter? Dan komen we onvermijdelijk bij Mark Cavendish terecht, moest je die nog niet in je team hebben. Ook Jasper Philipsen lijkt nu helemaal zijn kans te kunnen gaan na het wegvallen van ploeggenoot Tim Merlier. Nacer Bouhanni strandde voorlopig op enkele ereplaatsen, maar zal ongetwijfeld nog zijn slag willen slaan in deze Tour.

Jasper Philipsen is nu de kopman bij Alpecin-Fenix.

